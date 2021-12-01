Киевский форсаж: Почему бегство Зеленского может состояться уже в декабре Украинскому президенту предложен несложный сценарий — война или тюрьма. Поэтому единственный вариант для экс-кавээнщика — побег в Израиль, считают политологи. 1 декабря, 18:21 Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Владимиру Зеленскому придётся эмигрировать из страны в случае поражения на следующих президентских выборах, считают в Киеве. Однако ситуация на Украине каждый день усугубляется из-за междоусобной борьбы олигархата и экономического кризиса, поэтому бегство действующего президента может состояться уже в этом месяце. А кадры расстрела арабских беженцев украинскими силовиками в случае подлинности видео грозят импичментом главе страны.

В Сети появилось жёсткое видео о том, что, предположительно, 29 ноября со стороны Белоруссии на Украину попытались прорваться арабские беженцы, которые были расстреляны военными. Об этом свидетельствует аккаунт в соцсети одного из военнослужащих. Десятки мигрантов могли использовать для перехода границы район Чернобыльской зоны отчуждения со стороны Белоруссии. Снятые прибором ночного видения кадры показывают, как безоружные люди уничтожаются военными, затем тела перетаскивают и сваливают вместе. Поскольку с 26 ноября Украиной ведётся операция "Полесье", для которой к границам стянули войска, такой инцидент действительно мог иметь место.

Согласно ряду версий, помог просочиться видео в Сеть бизнесмен Ринат Ахметов. Напомним, накануне 1 декабря Зеленский объявил о подготовке госпереворота и причастности к нему оппозиционного олигарха. А накануне выступления президента Украины в парламенте киевский политолог Руслан Бортник предрёк Зеленскому эмиграцию с Украины в случае поражения на выборах.

— Если Зеленский проиграет президентские выборы, то я думаю, что его ждёт эмиграция. Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон, а уехал, потому что посадил Тимошенко, он перешёл на личное. Сейчас очень многие перешли на личности — это контрабандисты, воры в законе, — объяснил Бортник. По мнению политолога Андрея Суздальцева, шансов избраться на второй срок у Зеленского практически нет.

Нетерпеливая часть украинского политического класса готовит форс-мажор, чтобы Владимир Зеленский не то что не избрался в 2024 году, а не досидел свой первый президентский срок. Андрей Суздальцев Политолог

— Вероятность того, что бывший кавээнщик пойдёт на второй срок, действительно небольшая, это его раздражает. Если вспомнить 2019 год, когда он только стал президентом, первое, что он сказал, — переизбираться не будет, так как пришёл просто исправить то, что устроил его предшественник. Что, мол, сам он во власти не заинтересован, однако всё оказалось сложнее. Власть ему понравилась, он хочет остаться и будет за неё бороться. В случае майдана Зеленский сбежит в Израиль, — сказал Суздальцев.

Хотя, по мнению других экспертов, предположения в стиле Бортника могут оказаться всего лишь давлением на Владимира Зеленского, который готовится к военному конфликту в Донбассе.

— Такие заявления его мотивируют и пугают. Перед ним ведь была поставлена задача — начать войну с Россией, прошло уже несколько лет, но военного столкновения нет. Запад это не устраивает, так как, несмотря на всю свою агрессивную риторику, он сам реальных шагов не предпринимает. Не получается у него, как у Саакашвили, развязать конфликт, поэтому лично я не исключаю, что он будет наказан вплоть до того, что получит срок в тюрьме, — заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Говорить, что Зеленский сбежит в 2024 году, слишком оптимистично, предполагает политолог Александр Роджерс. По его словам, Киев каждую неделю встречает и провожает "хороводы" за отставку действующего президента, уже даже с драками. "Он не Порошенко, у которого много активов, связей и влияния".

— Зеленский — человек случая, соответственно, какие-то гарантии получить он не сможет, при этом во всех неудачах нынешнего режима его сделают виноватым, так как на какое-то время это может успокоить народ. Плохие у Владимира Александровича перспективы, в общем. Так что вопрос о побеге, я думаю, он прорабатывает, вот только куда. В Ростов его не пустят, он, мягко говоря, не пророссийский. Остаётся Израиль и его островные офшоры, — отметил Роджерс.

Если договориться не удастся, то оставаться Зеленскому на Украине будет крайне опасно. Вопрос: "Куда бежать?" имеет туманную перспективу — в США боязно, все мы помним судьбу Павла Лазаренко, которого там посадили за махинации. Зеленскому это тоже могут припомнить. Вспомним недавнее расследование, сделанное на деньги Сороса и раскрывшее его как коррупционера. В США есть группа влиятельных людей, к которым, попади он в руки, то быстро отправится за решётку. Ну и кроме того, если на Украине будет возбуждено уголовное дело против него, то США могут его выдать. Так что Януковичу ещё повезло, а Зеленскому бежать некуда, поэтому он и цепляется за власть, понимая, что если он проиграет, то это станет прямой угрозой его жизни и благосостоянию. Дмитрий Родионов Политолог

У Зеленского осталось всего два сценария — бегство или война. Именно поэтому Запад в ожидании военного конфликта развернул в СМИ полемику о подготовке Россией "захвата" Киева, что уже поспешили опровергнуть и президент России, и глава СВР Сергей Нарышкин.