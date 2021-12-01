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Американский телепроповедник и противник вакцинации Маркус Лэмб умер от ковида

Основанная им телесеть стала площадкой для распространения фейков о коронавирусе и пандемии.

1 декабря, 20:16

Маркус Лэмб. Фото © Instagram / marcuslamb

Известный американский телевизионный проповедник, противник вакцинации Маркус Лэмб умер от последствий коронавируса. Об этом сообщает телеканал CBS.

"С тяжёлым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель Daystar Television Network, покинул этот мир. Семья просит соблюдать его право на неприкосновенность частной жизни", — указано в сообщении.

Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

Как уточняется, несколько недель назад 64-летний телеевангелист заразился коронавирусом, а затем началась пневмония. Также Лэмб страдал диабетом.

Отмечается, что телекомпания Daystar Television Network стала площадкой для распространения фейков о коронавирусе и пандемии. Многие часы её эфирного времени были отданы противникам вакцинации, ограничительных антиковидных мер и сторонникам различных теорий заговоров. Также телесеть рекламировала не одобренные врачами средства лечения коронавируса, например "Ивермектин" (препарат против паразитов).

"Жаль, что я не привился": Известный американский антивакцинатор умер от ковида

"Жаль, что я не привился": Известный американский антивакцинатор умер от ковида

Напомним, ранее другой американский радиоведущий-антипрививочник, Дик Фаррел, тоже умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей привиться от ковида.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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