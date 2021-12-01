Американский телепроповедник и противник вакцинации Маркус Лэмб умер от ковида

Известный американский телевизионный проповедник, противник вакцинации Маркус Лэмб умер от последствий коронавируса. Об этом сообщает телеканал CBS.

"С тяжёлым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель Daystar Television Network, покинул этот мир. Семья просит соблюдать его право на неприкосновенность частной жизни", — указано в сообщении.

Как уточняется, несколько недель назад 64-летний телеевангелист заразился коронавирусом, а затем началась пневмония. Также Лэмб страдал диабетом.

Отмечается, что телекомпания Daystar Television Network стала площадкой для распространения фейков о коронавирусе и пандемии. Многие часы её эфирного времени были отданы противникам вакцинации, ограничительных антиковидных мер и сторонникам различных теорий заговоров. Также телесеть рекламировала не одобренные врачами средства лечения коронавируса, например "Ивермектин" (препарат против паразитов).