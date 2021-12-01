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Нарышкин подчеркнул важность имперского периода истории России в укреплении государства

Пётр I и его последователи сумели создать очень эффективный механизм государственного управления и объединить самые разные этносы и конфессии, отметил директор СВР.

1 декабря, 20:04

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Имперский период в российской истории имеет огромное значение для формирования национального самосознания и укрепления государства. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

На открытии выставки "Российская империя" в выставочном комплексе Исторического музея он подчеркнул, что Пётр I и его последователи сумели создать очень эффективный механизм государственного управления, благодаря которому всесословная идея служения Отечеству на огромном пространстве Российской империи объединила самые разные этносы и конфессии.

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"К сожалению, в силу целого ряда фундаментальных исторических причин империя просуществовала два века и после этого сама ушла в историю, уступив место другим формам отечественной государственности. Но надо, конечно, сказать, что эти два века имперской истории России занимают особое место и имеют огромное значение с точки зрения дальнейшего укрепления Российского государства и формирования национального самосознания", — отметил Нарышкин, добавив, что имперский период России имеет огромное значение во всей тысячелетней истории государства.

Директор СВР напомнил, что в следующем году Государственный исторический музей России отпразднует 150-летие. По словам Нарышкина, это учреждение является хорошим памятником имперской эпохи, а открывшаяся выставка, посвящённая трёхсотлетию провозглашения России империей, — замечательный подарок для всех тех, кто любит великую историю России.

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На выставке представлено около 400 музейных экспонатов, некоторые широкая аудитория увидит впервые. Так, посетителям покажут парадные портреты всех коронованных российских императоров, военные и придворные мундиры. Изюминкой выставки, которая продлится до 1 марта, является современная реплика одной из главных императорских регалий — Большой императорской короны Российской империи, её специально к мероприятию предоставил Госхран России.

Ранее Нарышкин оценил историческое значение победы русских войск в Куликовской битве. Он отметил, что это сражение является примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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