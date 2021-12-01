Нарышкин подчеркнул важность имперского периода истории России в укреплении государства

Имперский период в российской истории имеет огромное значение для формирования национального самосознания и укрепления государства. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

На открытии выставки "Российская империя" в выставочном комплексе Исторического музея он подчеркнул, что Пётр I и его последователи сумели создать очень эффективный механизм государственного управления, благодаря которому всесословная идея служения Отечеству на огромном пространстве Российской империи объединила самые разные этносы и конфессии.

"К сожалению, в силу целого ряда фундаментальных исторических причин империя просуществовала два века и после этого сама ушла в историю, уступив место другим формам отечественной государственности. Но надо, конечно, сказать, что эти два века имперской истории России занимают особое место и имеют огромное значение с точки зрения дальнейшего укрепления Российского государства и формирования национального самосознания", — отметил Нарышкин, добавив, что имперский период России имеет огромное значение во всей тысячелетней истории государства.

Директор СВР напомнил, что в следующем году Государственный исторический музей России отпразднует 150-летие. По словам Нарышкина, это учреждение является хорошим памятником имперской эпохи, а открывшаяся выставка, посвящённая трёхсотлетию провозглашения России империей, — замечательный подарок для всех тех, кто любит великую историю России.

На выставке представлено около 400 музейных экспонатов, некоторые широкая аудитория увидит впервые. Так, посетителям покажут парадные портреты всех коронованных российских императоров, военные и придворные мундиры. Изюминкой выставки, которая продлится до 1 марта, является современная реплика одной из главных императорских регалий — Большой императорской короны Российской империи, её специально к мероприятию предоставил Госхран России.