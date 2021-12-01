Момент похищения девушки тремя неизвестными в Челябинске попал на видео
На записи с места происшествия слышно, что она кричит и отчаянно просит о помощи.
Кадр из видео © t.me / chelyabinsk01
Момент похищения девушки тремя неизвестными в Челябинске попал на видео. Видео © t.me / chelyabinsk01
В Челябинске неизвестные похитили девушку прямо из дома. Об этом сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1".
Как уточняется, всё произошло в многоквартирном доме по улице Салавата Юлаева, 29а. Девушку похитили трое мужчин.
По словам соседей, в подъезде доносились крики похищенной. На видео также слышно, что девушка кричит и отчаянно просит о помощи.
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