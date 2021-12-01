Момент похищения девушки тремя неизвестными в Челябинске попал на видео. Видео © t.me / chelyabinsk01

В Челябинске неизвестные похитили девушку прямо из дома. Об этом сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1".

Как уточняется, всё произошло в многоквартирном доме по улице Салавата Юлаева, 29а. Девушку похитили трое мужчин.

По словам соседей, в подъезде доносились крики похищенной. На видео также слышно, что девушка кричит и отчаянно просит о помощи.