НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Момент похищения девушки тремя неизвестными в Челябинске попал на видео

На записи с места происшествия слышно, что она кричит и отчаянно просит о помощи.

1 декабря, 20:53

Кадр из видео © t.me / chelyabinsk01

Момент похищения девушки тремя неизвестными в Челябинске попал на видео. Видео © t.me / chelyabinsk01

В Челябинске неизвестные похитили девушку прямо из дома. Об этом сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1".

Как уточняется, всё произошло в многоквартирном доме по улице Салавата Юлаева, 29а. Девушку похитили трое мужчин.

Суд на Кубани вынес приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней "невесты"

Суд на Кубани вынес приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней "невесты"

По словам соседей, в подъезде доносились крики похищенной. На видео также слышно, что девушка кричит и отчаянно просит о помощи.

Ранее в Москве нашли похищенного нигерийца. Выяснилось, что мотивом преступников оказалась зависть.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1