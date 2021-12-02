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Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убили оператора

Артист отметил, что револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. Актёр не знает, как он оказался в барабане.

1 декабря, 21:18

Фото © ТАСС / Zuma

Американский актёр Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор фильма "Ржавчина" Халина Хатчинс.

"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него... Нет, нет, нет. Я бы никогда не навёл пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда", — сказал артист в интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан в среду.

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Болдуин назвал этот инцидент худшим событием в своей жизни. Он добавил, что револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. Актёр отметил, что не знает, как он оказался в пистолете. Полное интервью выйдет вечером 2 декабря.

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Напомним, трагедия произошла в октябре. Отмечалось, что Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Спустя месяц её прах захоронили. Позже стало известно, что на съёмках фильма с Болдуином пострадал ещё один человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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