Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убили оператора
Артист отметил, что револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. Актёр не знает, как он оказался в барабане.
Фото © ТАСС / Zuma
Американский актёр Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор фильма "Ржавчина" Халина Хатчинс.
"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него... Нет, нет, нет. Я бы никогда не навёл пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда", — сказал артист в интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан в среду.
Болдуин назвал этот инцидент худшим событием в своей жизни. Он добавил, что револьвер не должен был быть заряжен боевым патроном. Актёр отметил, что не знает, как он оказался в пистолете. Полное интервью выйдет вечером 2 декабря.
Напомним, трагедия произошла в октябре. Отмечалось, что Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Спустя месяц её прах захоронили. Позже стало известно, что на съёмках фильма с Болдуином пострадал ещё один человек.
Комментариев: 0