Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого убили оператора

"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на него... Нет, нет, нет. Я бы никогда не навёл пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда", — сказал артист в интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан в среду.