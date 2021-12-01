Деми Мур что-то сделала со своим лицом и стала неузнаваемой

59-летняя актриса Деми Мур стала гостьей модной премии The Fashion Awards, которая прошла в Лондоне. Голливудская звезда выбрала для вечера платье со стразами, но даже их блеск не смог отвлечь внимание поклонников от её перетянутого лица.

Фото © Instagram / matthewbaronphoto и "Кинопоиск"

Звезда фильма "Солдат Джейн" и в начале этого года прибегала к радикальным манипуляциям со своей внешностью. Очевидно, что актриса отказывается принимать тот факт, что ей скоро 60 лет. Борьба идёт с каждой морщинкой, но общий результат — перебор с ботоксом и хирургией. "От Деми остались только глазки", "Импланты в щеках. Когда улыбается, смотрится естественно. Когда без улыбки — странно. Так печально смотреть на то, что старость неизбежна", "Что-то она не то с щеками сделала, неприятно смотрится", — пишут подписчики.

Фото © Instagram / matthewbaronphoto и "Кинопоиск"

Провалы щёк и слишком огромные скулы сделали актрису похожей на Джокера или Гуинплена — "смеющегося человека". Поклонники остались недовольны таким "преображением" звезды и не стесняются указывать на это в соцсетях.

Фото © Instagram / matthewbaronphoto и "Кинопоиск"