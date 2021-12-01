Крути барабан: Почему закрыли программу "Поле чудес" и перезапускают её в новом формате Первый канал отказался продлевать контракт с телекомпанией "ВИД" на производство программы "Поле чудес", которая выходит в эфир с 1990 года. С января передача сменит название, но оставит ведущего. 1 декабря, 13:38 Фото © ТАСС / Виктор Борисов

Суть конфликта

Пресс-служба Первого канала распространила для СМИ заявление о прекращении выпуска передачи "Поле чудес". Юридически телеканал закупал контент, который производила сторонняя организация — телекомпания "ВИД", созданная ещё в девяностые. Работа в 90-х в государственных СМИ была организована так, что телеканалы предоставляли площадку и эфирное время для программ и ими могли воспользоваться частные структуры. Такая схема тянулась до наших дней. До сих пор ставшую уже легендарной программу "Поле чудес" снимала для Останкино некогда главная редакция программ для молодёжи ЦТ СССР, а теперь "Телекомпания ВИД", многими узнаваемая по специфическому логотипу.

Сейчас Первый канал решил отказаться от производства на стороне программы, которая заработала свою популярность во многом благодаря самому Первому каналу. Как говорится в пресс-релизе, в связи с "нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях". В первую очередь — финансовых. Телеканал договорился купить у компании CBS права на телевикторину Wheel Of Fortune ("Колесо фортуны"), ставшую "источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу". Что же касается главного лица передачи, то Леонид Якубович останется на экранах.

Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю Леонид Якубович Ведущий "Поля чудес"

История "Поля чудес"

Существует мнение, что "Поле чудес" было скопировано с американской телевикторины Wheel of Fortune ("Колесо Фортуны"). В 80-е один из руководителей советского госканала Анатолий Лысенко, отдыхая в Париже, увидел передачу по телевизору. Там так же крутился барабан с чёрно-белыми клетками, а приглашённые зрители отвечали на вопросы и должны были составить слово по буквам. По другой версии, Владиславу Листьеву, который был одним из главных вдохновителей идей для программ молодёжной редакции госТВ, а затем генеральным директором ОРТ (после его убийства — Первого канала) самому пришла в голову идея создать "капитал-шоу", вдохновила его якобы игра "виселица", в которой, если через определённое количество попыток угадать слово, называя буквы, игрок видел на листе бумаги виселицу с человечком, он проигрывал. Что до авторских прав, то создатели попытались выкупить их у американских коллег из King World Productions, которым и принадлежала лицензия, но те на предложение не согласились. Тогда было принято решение назвать программу не "Колесо фортуны", чтобы не попасть на судебные разбирательства, а "Поле чудес", взяв в основу метафору из сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино" Алексея Толстого.

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Изначально ведущим новой викторины перестроечного телевидения должен был стать актёр Игорь Угольников, но он отказался, и популярный тогда журналист Владислав Листьев решил вести программу сам. После развала Союза создавать передачу стала новая компания "ВИД", в 93-м году её возглавил тот же Листьев. Затем, перейдя на медиаменеджерскую должность, он передал ведение передачи Леониду Якубовичу, который на этом посту до сих пор.

Корпоративный интерес

По данным источников Лайфа, причиной разногласий между Первым каналом и телекомпанией "ВИД" на настоящий момент стал именно финансовый вопрос. С 1 января 2022 года должен был начать действие новый контракт: "ВИД" производит — Первый канал платит. Но о сумме договориться не удалось. Поэтому телевизионщики решили пойти другим путём — купить авторские права на викторину у родоначальника игры Wheel Of Fortune ("Колесо Фортуны") американской фирмы CBS и производить полюбившийся российскому зрителю контент самостоятельно, при этом изменив название программы на "Наше поле чудес" и заключив контракт с узнаваемым ведущим передачи Леонидом Якубовичем, чтобы, видимо, сохранить преемственность.

Как выяснил Лайф, "Поле чудес" было последней программой производства "ВИД" на Первом канале. Юридически их ничего не связывает. Бывший член совета директоров АО "Первый канал" Александр Любимов с конца 2014 года является единственным акционером АО "Телекомпания ВИД".

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Противоречия между Первым и "ВИДом" копились годами. В 2007 году между акционерами "ВИДа" произошёл конфликт, в результате чего ушло большинство сотрудников "ВИДа", и Первый канал прекратил с компанией активное сотрудничество. Оставалась последняя передача — "Поле чудес".

Телеведущий Леонид Якубович никогда не был акционером "ВИДа". Якубович с ООО "Телекомпания Останкино" в 2008 году основал ООО "Великие школы мира. Санкт-Петербургская школа права", занимающаяся производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Компания так же была ликвидирована в 2017 году.