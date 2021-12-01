Пять девушек, которые проснулись знаменитыми после публикаций в Playboy
Первый выпуск журнала вышел в Америке 1 декабря 1953 года.
Фото © Instagram / annanicolesmithofficial, Flickr / Images Distribution Canada
Анна Николь Смит
Фото © Instagram / annanicolesmithofficial
Анна появилась на обложке "Плейбоя" в 1992 году, и этот момент разделил её жизнь на "до" и "после". Девушка стала знаменита на весь мир, о ней писали книги и ставили балеты, а сама она только успевала сниматься в рекламных компаниях люксовых брендов. В 2007 году, когда модели было всего 39 лет, она умерла. По предположениям медиков — из-за передозировки анальгетиков и антидепрессантов.
Дженни Маккарти
Фото © Instagram / jennymccarthy
Дженни регулярно снималась для "Плейбоя" с 1993 по 1998 год, но уже через несколько месяцев после её первого журнала карьера пошла в гору. Пик пришёлся на 2013 год, когда бывшая модель стала соведущей ток-шоу The View на американском телеканале ABC. Правда, сейчас авторитет девушки подорван: она стала распространять теории заговоров, утверждая, что вакцины вызывают аутизм, пишет Insider.
Кендра Уилкинсон
Фото © Instagram / kendrawilkinson
Кендра связала свою жизнь с "Плейбоем" в 2004 году. По знакомству она попала на вечеринку Хью Хефнера, который предложил ей стать одной из его девушек и переехать к нему в поместье. Она согласилась и уже скоро красовалась на обложке журнала. Позже съёмки в реалити, семья, дети... Сейчас Кендра — успешный блогер с многомиллионной аудиторией. Кто-то подписывается из-за её пикантного прошлого, а кто-то следит, как она выполняет обязанности деловой мамочки.
Синтия Роули
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Девушка попала на страницы журнала ещё в 70-е. Пара откровенных кадров, которыми женщина не любит хвастаться, стали отправной точкой в мир шоу-бизнеса и моды. На ту съёмку девушка сама сшила себе юбочку, которая идеально подходила к игривой матросской шапке. Сейчас в одежде её бренда Cynthia Rowley ходят десятки голливудских звёзд.
Памела Андерсон
Фото © Flickr / Images Distribution Canada
Памела, пожалуй, самая успешная участница этой подборки. Девушка попала на обложку "Плейбоя" в октябре 1989-го. И через три года вышел знаменитый сериал "Спасатели Малибу" с её участием. Сейчас звезда отошла от эротики — всё-таки 54 года, возраст уже не тот — и занимается активизмом.
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