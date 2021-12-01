Кто такая Ралина Арабова, которая будет представлять Россию на "Мисс Вселенная – 2021"

Конкурс "Мисс Вселенная – 2021" пройдёт в Эйлате 12 декабря. Все участницы, в том числе и россиянка, уже приехали в Израиль и начали подготовку. В этом году нашу страну представляет Ралина Арабова из Татарстана. Кто-то слышит это имя впервые, но для организаторов конкурсов красоты это уже своего рода бренд.

Фото © Instagram / arabovaralina

В 2019-м году Ралина стала обладательницей двух титулов: "Мисс Татарстан – 2019" и вторая "Вице-мисс Россия – 2019". Но красота девушки — далеко не единственное её достижение. В детстве Арабова ходила в музыкальную школу и обучалась игре на флейте. Без спорта тоже не обошлось: девочка профессионально занималась плаванием, сообщает РИА "Новости".

Фото © Instagram / arabovaralina

До конкурсов красоты Ралина не раз занимала места на музыкальных фестивалях. Несколько лет назад девушка переехала в Москву. Сама она уверяет, что переезд не связан с тягой к столичной жизни. Её цель — учёба: одним из призов в конкурсе "Мисс Россия" был грант на обучение в любом вузе страны.

Фото © Instagram / arabovaralina

На тот момент девушка уже училась в Казанском государственном энергетическом университете на факультете рекламы и связей с общественностью, но выбрала совершенно другое направление. Теперь она учится ещё и в Финансовом университете при Правительстве РФ. Планирует получить юридическое образование. Её знакомые и подписчики уже предположили, что девушку активно готовят к роли пресс-секретаря в одно из силовых ведомств федерального уровня.

Фото © Instagram / arabovaralina

В ближайшие две недели участницы будут активно готовиться к финалу. График очень плотный: репетиции танца, интервью, фотосессии и даже конкурсы национального костюма. Кстати, Арабова представит стилизованный татарский наряд, который дизайнер Султан Салиев создал по мотивам одеяний казанских правительниц.

Фото © Instagram / arabovaralina