Доктор Мясников объяснил, почему боялся, что его сын выберет гламурную девушку
Знаменитый эскулап дал откровенное интервью, в котором приподнял завесу над семейными тайнами.
Знаменитый доктор Александр Мясников стал героем передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым врач, телеведущий и автор множества книг рассказал о переломных моментах своей биографии и поделился новостями, связанными с его сыном Леонидом. Оказалось, что один из самых узнаваемых эскулапов страны с недоверием относился к потенциальной невестке.
Леонид — сын Мясникова от второго брака. Молодой человек так же, как отец и дед, в честь которого его и назвали, связал свою жизнь с медициной. Юноша учится на фармацевта во Франции и девушку себе выбрал той же профессии. Николета — студентка-фармаколог родом из Молдавии. Когда Мясников узнал, что сын влюбился в иностранку, он со скепсисом отнёсся к перспективам таких отношений, но ещё больше он волновался, что избранница его наследника окажется "вся из себя, на понтах". Но позже эти опасения не подтвердились.
Это девочка из Молдавии, она медик-фармаколог. Сын оканчивает вуз в следующем году. Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка
Фото © Instagram / leonid_miasnikov
Пока ещё рано говорить о будущих поколениях Мясниковых, но, утверждает доктор, он будет только рад, если сын перехватит эту эстафету. Зародилась медицинская династия ещё в начале XIX века. Один из самых известных представителей рода — Александр Леонидович, дедушка и полный тёзка современного Мясникова. Он начал свою карьеру с офтальмологического отделения, но позже стал одним из ведущих врачей страны и даже осматривал Иосифа Сталина перед его смертью. Спустя полвека после смерти доктора вышли его мемуары "Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР".
Александр Леонидович Мясников и его внук Александр Леонидович Мясников.
Фото © Википедия / Мясников, Александр Леонидович, Instagram / drmyasnikov.ru
Дедушка Александра смог построить карьеру при советской власти. Его внук заслужил уважение россиян, зачастую высказывая непопулярное в либеральной среде мнение. Некоторые диетологи до сих пор обсуждают на форумах, как Мясников советовал читателям "съесть конфетку" на ночь глядя, чтобы справиться с бессонницей. Он в совершенстве освоил не только врачебную профессию, но и умение формировать общественное мнение. Он активно снимается в рекламе, выпускает книги. Но за плечами у него также работа врачом в горячих точках. И это не была работа под серьёзным прикрытием, Мясников действительно в Анголе лечил под пулями, хотя мог устроиться на тёплое место в Москве.
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