Доктор Мясников объяснил, почему боялся, что его сын выберет гламурную девушку

Знаменитый доктор Александр Мясников стал героем передачи "Судьба человека". В разговоре с Борисом Корчевниковым врач, телеведущий и автор множества книг рассказал о переломных моментах своей биографии и поделился новостями, связанными с его сыном Леонидом. Оказалось, что один из самых узнаваемых эскулапов страны с недоверием относился к потенциальной невестке.

Кадры из видео © YouTube / Россия 1

Леонид — сын Мясникова от второго брака. Молодой человек так же, как отец и дед, в честь которого его и назвали, связал свою жизнь с медициной. Юноша учится на фармацевта во Франции и девушку себе выбрал той же профессии. Николета — студентка-фармаколог родом из Молдавии. Когда Мясников узнал, что сын влюбился в иностранку, он со скепсисом отнёсся к перспективам таких отношений, но ещё больше он волновался, что избранница его наследника окажется "вся из себя, на понтах". Но позже эти опасения не подтвердились.

Это девочка из Молдавии, она медик-фармаколог. Сын оканчивает вуз в следующем году. Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка Александр Мясников Доктор

Фото © Instagram / leonid_miasnikov

Пока ещё рано говорить о будущих поколениях Мясниковых, но, утверждает доктор, он будет только рад, если сын перехватит эту эстафету. Зародилась медицинская династия ещё в начале XIX века. Один из самых известных представителей рода — Александр Леонидович, дедушка и полный тёзка современного Мясникова. Он начал свою карьеру с офтальмологического отделения, но позже стал одним из ведущих врачей страны и даже осматривал Иосифа Сталина перед его смертью. Спустя полвека после смерти доктора вышли его мемуары "Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР".

Александр Леонидович Мясников и его внук Александр Леонидович Мясников. Фото © Википедия / Мясников, Александр Леонидович, Instagram / drmyasnikov.ru