Американцы сняли мини-сериал про то самое видео с Памелой Андерсон и Томми Ли
Скандальный ролик, снятый звёздами на катере, давно стал "классикой", а теперь про эту историю сняли целый сериал.
Для тех, кто не в курсе, видео, снятое звездой "Спасателей Малибу" Памелой Андерсон и барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли в 1995 году на катере, должно было остаться исключительно в личной коллекции звёзд, но что-то пошло не по плану. Речь о хоум-видео, на котором Томми и Памела занимаются любовью. Скандал же разразился из-за того, что каким-то образом эта запись оказалась в открытом доступе. Что именно случилось — покажут в новом сериале "Пэм и Томми".
В свежем трейлере создатели показали, как именно взломщик заполучил кассету. Экс-звезда фильмов для взрослых, а теперь электрик Рэнда Готье украл у Томми Ли сейф, когда тот его уволил и отказался платить. Но деньги — далеко не самое главное, что нашли вор с подельником. Кассета со звёздным домашним порно. Уже через несколько недель о сливе говорили из каждого утюга, а копии видео разлетелись по всему миру миллионным тиражом.
Роль Памелы на себя взяла звезда "Золушки" 2015 года Лили Джеймс, Томми — Себастьян Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в киновселенной Marvel. Похитителя сыграл Сет Роган. В Штатах сериал выйдет на сервисе Hulu, кто из российских стримингов выкупит права на показ сериала, пока не известно.
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