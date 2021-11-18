Актёр Семчев сбросил 100 кг, но поклонники расстроены тем, что он перестал быть похожим на себя
Резкие перемены во внешности звезды фильма "День выборов" вызвали противоречивые чувства у его подписчиков.
Фото © VK / Александр Семчев, Instagram / igorjijikine
Яркого и харизматичного актёра Александра Семчева сложно не запомнить, хоть раз увидев на экране. Однако теперь поклонники его просто не узнают. Коллега Игорь Жижикин поделился в "Инстаграме" снимком, где позировал в обществе Семчева и Тарзана, и вызвал у пользователей шок.
Фото © Instagram / igorjijikine
На снимке Семчев предстал очень худым и, по мнению юзеров, измождённым. Он, с задумчивым выражением лица и ссутулившись, сидел рядом с улыбающимся Тарзаном. И если одни комментаторы похвалили его за такое резкое преображение, то другие испугались за его здоровье.
Фото © VK / Александр Семчев / Instagram / igorjijikine
Семчев на себя не похож😢
То, что похудел, молодец, носить на ногах такой груз, это сложно! Но лицо надо бы подтянуть!
Фото © VK / Группа поклонников актёра. Александр Семчев
Внешний вид измученный какой-то... Нарзаном
Ранее звезда "Дня выборов", "Участка" Семчев весил 200 кг, но в 2019 году стало известно, что ему удалось сбросить половину веса. "Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно", — говорил тогда актёр, который утверждает, что похудел без операции по уменьшению желудка. Однако Александр всё же подумывал насчёт хирургического вмешательства — актёр планировал избавиться от лишней кожи, которая стала проблемой после похудения.
Комментариев: 0