Актёр Семчев сбросил 100 кг, но поклонники расстроены тем, что он перестал быть похожим на себя

Яркого и харизматичного актёра Александра Семчева сложно не запомнить, хоть раз увидев на экране. Однако теперь поклонники его просто не узнают. Коллега Игорь Жижикин поделился в "Инстаграме" снимком, где позировал в обществе Семчева и Тарзана, и вызвал у пользователей шок.

Фото © Instagram / igorjijikine

На снимке Семчев предстал очень худым и, по мнению юзеров, измождённым. Он, с задумчивым выражением лица и ссутулившись, сидел рядом с улыбающимся Тарзаном. И если одни комментаторы похвалили его за такое резкое преображение, то другие испугались за его здоровье.

Фото © VK / Александр Семчев / Instagram / igorjijikine

Семчев на себя не похож😢 __palsey__

То, что похудел, молодец, носить на ногах такой груз, это сложно! Но лицо надо бы подтянуть! ilariya72

Фото © VK / Группа поклонников актёра. Александр Семчев

Внешний вид измученный какой-то... Нарзаном ilariya72