НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актёр Семчев сбросил 100 кг, но поклонники расстроены тем, что он перестал быть похожим на себя

Резкие перемены во внешности звезды фильма "День выборов" вызвали противоречивые чувства у его подписчиков.

18 ноября, 07:24

Фото © VK / Александр Семчев, Instagram / igorjijikine

Яркого и харизматичного актёра Александра Семчева сложно не запомнить, хоть раз увидев на экране. Однако теперь поклонники его просто не узнают. Коллега Игорь Жижикин поделился в "Инстаграме" снимком, где позировал в обществе Семчева и Тарзана, и вызвал у пользователей шок.

Фото © Instagram / igorjijikine

Фото © Instagram / igorjijikine

На снимке Семчев предстал очень худым и, по мнению юзеров, измождённым. Он, с задумчивым выражением лица и ссутулившись, сидел рядом с улыбающимся Тарзаном. И если одни комментаторы похвалили его за такое резкое преображение, то другие испугались за его здоровье.

Фото © VK / Александр Семчев / Instagram / igorjijikine

Фото © VK / Александр Семчев / Instagram / igorjijikine

Семчев на себя не похож😢

__palsey__

То, что похудел, молодец, носить на ногах такой груз, это сложно! Но лицо надо бы подтянуть!

ilariya72

Фото © VK / Группа поклонников актёра. Александр Семчев

Фото © VK / Группа поклонников актёра. Александр Семчев

Внешний вид измученный какой-то... Нарзаном

ilariya72

Ранее звезда "Дня выборов", "Участка" Семчев весил 200 кг, но в 2019 году стало известно, что ему удалось сбросить половину веса. "Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно", говорил тогда актёр, который утверждает, что похудел без операции по уменьшению желудка. Однако Александр всё же подумывал насчёт хирургического вмешательства — актёр планировал избавиться от лишней кожи, которая стала проблемой после похудения.

Кто такая Даша Корейка, сменившая пол на глазах у миллионов подписчиков

Кто такая Даша Корейка, сменившая пол на глазах у миллионов подписчиков

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1