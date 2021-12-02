Учёные предупредили о ёлках с аллергенами и опасной плесенью
Такие растения могут вызывать сильные головные боли, кашель и насморк.
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Живая ель, которую традиционно многие жители планеты наряжают на Новый год и Рождество, — это не только главный символ праздника, но и источник опасности. Об этом пишет издание The Sun.
Как рассказал аллерголог Марк Вайсберг, учёные изучили под микроскопом 28 ёлок. Исследовались в том числе кора еловых деревьев и их иголки. В результате специалисты пришли к выводу, что ель содержит в себе до 53 видов опасной плесени, а также множество аллергенов. Всё это может вызвать у человека сильную головную боль, кашель, насморк и недомогание в ушах, подчеркнул Вайсберг.
С каждым годом всё больше популярности набирают искусственные ёлки. Однако даже они, как выяснилось, могут представлять опасность. Эксперт-"еловед" Олег Давидов рассказал, какую искусственную ёлку покупать точно не стоит.
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