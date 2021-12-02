На Украине назвали Зеленского "орудием в умелых руках Путина"

Политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна и удобна его российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение в собственной колонке для издания Espreso высказал украинский журналист Виталий Портников.

По его словам, Зеленский "патологически не обучаем" и даже после ухода с поста президента не поймёт, чем должен был заниматься в этой должности. Портников отметил, что никакого смысла в прямом диалоге с Россией, о готовности к которому постоянно заявляет украинский президент, нет, потому что Владимир Путин не собирается обсуждать с ним ни Крым, ни Донбасс.

"Безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина", — подчеркнул журналист.