Тела женщины и её пятилетней дочери найдены в Красноярске

В одной из квартир Красноярска 1 декабря обнаружено тело 5-летней девочки с признаками удушения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

При этом около подъезда было найдено тело её матери. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего.