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Тела женщины и её пятилетней дочери найдены в Красноярске

По предварительным данным, ребёнка задушили. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.

2 декабря, 05:10

Кадр видео © t.me / krpronws

Тела женщины и её пятилетней дочери найдены в Красноярске. Видео © t.me / krpronws

В одной из квартир Красноярска 1 декабря обнаружено тело 5-летней девочки с признаками удушения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

При этом около подъезда было найдено тело её матери. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего.

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Прокуратура края организовала проверку и взяла под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого СК.

Ранее в Челябинске вынесли приговор паре, которая пыталась выдать убийство младенца за похищение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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