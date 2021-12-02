Тела женщины и её пятилетней дочери найдены в Красноярске
По предварительным данным, ребёнка задушили. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.
Кадр видео © t.me / krpronws
Тела женщины и её пятилетней дочери найдены в Красноярске. Видео © t.me / krpronws
В одной из квартир Красноярска 1 декабря обнаружено тело 5-летней девочки с признаками удушения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
При этом около подъезда было найдено тело её матери. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего.
Прокуратура края организовала проверку и взяла под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого СК.
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