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Гинцбург рассказал о совместном применении "Спутника лайт" и назальной вакцины

Директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что вреда для организма при этом нет.

2 декабря, 04:35

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

"Спутником лайт" и назальной вакциной от коронавируса можно прививаться одновременно. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", приводит слова учёного РИА "Новости".

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Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.

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Ранее Гинцбург посоветовал после "Спутника V" ревакцинироваться "Спутником лайт". А вот западные вакцины вроде Moderna или Pfizer специалист рекомендует усиливать самим "Спутником V".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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