Гинцбург рассказал о совместном применении "Спутника лайт" и назальной вакцины

"Спутником лайт" и назальной вакциной от коронавируса можно прививаться одновременно. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — приводит слова учёного РИА "Новости".