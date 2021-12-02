Гинцбург рассказал о совместном применении "Спутника лайт" и назальной вакцины
Директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что вреда для организма при этом нет.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
"Спутником лайт" и назальной вакциной от коронавируса можно прививаться одновременно. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — приводит слова учёного РИА "Новости".
Напомним, в конце октября стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде сообщал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
Ранее Гинцбург посоветовал после "Спутника V" ревакцинироваться "Спутником лайт". А вот западные вакцины вроде Moderna или Pfizer специалист рекомендует усиливать самим "Спутником V".
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