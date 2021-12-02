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Регион
Опубликовано 2 декабря 2021, 04:27

Бывший пресс-секретарь Горбачёва Грачёв рассказал, как можно было сохранить СССР

По его словам, Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой".

СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, однако для этого его необходимо было подстроить под новые реалии. Об этом заявил бывший пресс-секретарь единственного президента Советского Союза Михаила Горбачёва Андрей Грачёв, который опубликовал книгу "Последний день СССР".

"Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить своё существование в демократическом варианте добровольного союза", — приводит слова Грачёва РИА "Новости".

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По его словам, Горбачёв полагает, что сохранению СССР помешали два события. Во-первых, путч в августе 1991 года, а во-вторых, Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании СНГ.

"Но это ответ поверхностный, потому что надо спросить — а в каком виде мог сохраниться СССР? В том виде, в котором он был создан? Конечно, нет, потому что он зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима", — отметил Грачёв.

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Он считает, что Советский Союз был не добровольным объединением, а своего рода продолжением Российской империи "с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой". По мнению Грачёва, последним шансом для сохранения государства была перестройка, но всё оборвалось.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал виновных в распаде СССР. По его словам, Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

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Фото © ТАСС / Дмитрий Соколов

Юлия Коновалова
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