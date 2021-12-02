В Москве стартовал финал четвёртого сезона кубка "Управляй!"

В Москве 1 декабря стартовал Национальный финал всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом сообщается на сайте платформы.

В финал вышли 160 человек из 42 регионов России. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель кубка Вячеслав Шоптенко.

"Минобрнауки России не первый год поддерживает проект "Управляй!", и ежегодно мы видим высокий процент вовлечённости студентов, их заинтересованность в оценке собственных профессиональных возможностей при дальнейшем построении карьерной траектории. Отмечу и стремление университетов внедрять практико-ориентированные программы в процесс обучения, улучшая качество развития надпрофессиональных навыков студентов", – подчеркнул Григорий Гуров.

В очном финале участникам предстоит проверить свою способность управлять виртуальной компанией. Каждый игровой период конкурсанты в командах от 3 до 5 человек будут принимать по 75 управленческих решений и планировать не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании.

"Проект "Управляй" является для нас одним из важнейших. Мы благодарны нашему давнему партнеру АНО "Россия – страна возможностей" за возможность проводить этот конкурс. Президентская академия – это национальная школа управления, и образование здесь отличается практической направленностью. Кубок "Управляй" – это очень важный проект, направленный на усиление практических навыков студентов и создание возможностей для самореализации молодежи. Мы проводим этот конкурс совместно с АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения", — отметил Владимир Мау.

Студентов будут оценивать приглашённые эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. А лидерские навыки конкурсантов будут оценивать представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев "Лидеры России". Кроме того, финалистам предстоит пройти тесты от образовательной платформы Skillfolio, которые помогут студентам определить типологию характера, оценить уровень развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, субъективного контроля человека. По итогам всех испытаний будут определены 10 победителей четвертого сезона кубка.

"В самом начале, на этапе регистрации, вас было более 30 000 человек. Полуфиналистами стали порядка 1 000 участников, а в финал вышли 160 сильнейших конкурсантов. Вы большие молодцы! Дорогие финалисты, вы все уже стали командой платформы "Россия – страна возможностей". Каждому из вас я желаю успехов в финале! Используйте все возможности, которые открываются перед вами, не останавливайтесь на достигнутом и не бойтесь поражений. Каждое новое из них – возможность подняться и сделать новый шаг, еще более весомый и важный. Для вас доступны многие конкурсы и проекты платформы "Россия – страна возможностей". И каждый из них дает очень хороший опыт", — обратился к участникам Алексей Комиссаров

Финалисты кубка представляют 42 региона России и 82 вуза и колледжа. Лидерами по числу участников заключительного этапа соревнований стали Приморский край (17 студентов), Калининградская область (8 студентов), Республика Дагестан (6 студентов), а также Москва (23 студента) и Санкт-Петербург (11 студентов). Каждый финалист получит 25 баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, возможность принять участие в студенческой лиге чемпионата Global Management Challenge, а также документ о повышении квалификации РАНХиГС. Кроме того, конкурсанты смогут отправиться в поездку в рамках проекта "Больше, чем путешествие".

"Хочу отметить, что наша основная задача – помочь вам с выбором тех сфер и направлений деятельности, где вы сможете себя в полной мере реализовать. Наша команда организаторов, среди которых есть успешные участники подобных конкурсов, ранее тоже проходила такой путь. Участие в проектах очень стимулирует и помогает делать следующие профессиональные шаги более взвешенными. Спасибо за вашу активность, что Вы не побоялись и прошли весь этот длинный путь. Всем желаю удачи в финале!" — сказал Вячеслав Шоптенко

Финал кубка пройдет в очном формате в Москве, а полуфинальные испытания проходили в очно-заочном формате. Очные площадки были организованы в 18 регионах страны, 5 из которых были организованы в центрах поддержки предпринимательства "Мой бизнес", 4 – на территории сети пространств для ведения коллективной работы "Точка кипения", входящих в состав экосистемы Агентства стратегических инициатив, и 8 в филиалах и кампусах РАНХиГС. Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.