Дед Мороз оценил влияние глобального потепления на своё самочувствие
Главное, чтобы человек мог настроиться, отметил новогодний волшебник.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, влияет ли глобальное потепление на его самочувствие.
"Нет, мне что холодно, что жарко — главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга — это моя стихия!" — сказал Дед Мороз в разговоре с РИА "Новости".
Ранее в московских парках заработала почта Деда Мороза. 53 специальных почтовых ящика установлены в наиболее удобных для гуляющих местах.
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