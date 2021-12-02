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Дед Мороз оценил влияние глобального потепления на своё самочувствие

Главное, чтобы человек мог настроиться, отметил новогодний волшебник.

2 декабря, 03:34

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, влияет ли глобальное потепление на его самочувствие.

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"Нет, мне что холодно, что жарко — главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга — это моя стихия!" сказал Дед Мороз в разговоре с РИА "Новости".

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Ранее в московских парках заработала почта Деда Мороза. 53 специальных почтовых ящика установлены в наиболее удобных для гуляющих местах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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