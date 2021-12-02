Диетологи Русакова и Круглова объяснили россиянам, как правильно выбирать мандарины

При выборе мандаринов российским покупателям следует обращать внимание на кожуру, она не должна быть повреждена, а сами плоды не должны быть слишком мягкими. Фрукты с листочками, как правило, более сладкие и не имеют косточек. Об этом рассказали замдиректора по лечебной работе "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ", врач-диетолог Дарья Русакова и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

"Когда вы выбираете мандарины, вы должны доверять магазину, в котором покупаете продукты. Если вы сомневаетесь, откуда фрукты привезены, можно попросить сертификат на мандарины, в магазине вам не должны в этом отказать. Мандарины не должны быть повреждены, у них должен быть хороший товарный вид. Желательно, чтоб они имели натуральный запах. Бывают мандарины с листочками, как правило, такой сорт более сладкий и не имеет косточек", — уточнила Русакова в беседе с Ura.ru.

Она добавила, что наличие листочков не даёт гарантии отличного качества мандаринов. С Русаковой согласилась и диетолог Наталья Круглова.

"В первую очередь перед покупкой мандаринов осматриваем плоды, не должно быть каких-то повреждений кожуры, плоды не должны быть слишком мягкими. При этом нет какой-то зависимости от цвета корочки и содержания полезных веществ", — рассказала специалист.

По словам медика, преимущество мандаринов в том, что они хорошо сохраняют витамины, в частности витамин С, за счёт своей плотной кожуры. Эксперт посоветовала перед употреблением тщательно промыть фрукты, так как в процессе чистки то, что находится на шкурке, может попасть на сам мандарин. По её словам, производители, чтобы плоды не портились, часто обрабатывают их химикатами, однако по внешнему виду сложно определить, содержатся ли в мандаринах какие-то опасные вещества.