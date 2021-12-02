Напомним, ранее лидер Незалежной провёл пресс-марафон, посвящённый истечению половины его президентского срока. На нём Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который был запланирован на 1 декабря. Утверждалось, что к этому имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом Зеленский отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём. Ахметова возмутили обвинения в его адрес. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".