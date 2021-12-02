"Президент был жалок": Депутат Рады Кузьмин заявил о "провале и позоре" Зеленского и вспомнил русскую пословицу
Нардеп отметил, что украинский лидер в ходе недавнего пресс-марафона пытался играть роль государя, но это у него не очень получилось.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал недавнюю пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее лидер Незалежной провёл пресс-марафон, посвящённый истечению половины его президентского срока. На нём Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который был запланирован на 1 декабря. Утверждалось, что к этому имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом Зеленский отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём. Ахметова возмутили обвинения в его адрес. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".
"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — написал Кузьмин на своей странице в "Фейсбуке".
В заключении украинский парламентарий также вспомнил русскую поговорку "Не по Сеньке шапка".
Ранее Лайф сообщал, что охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку после пресс-конференции в Киеве. Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали. Девушку госпитализировали.
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