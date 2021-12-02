На Украине пенсионерка дозвонилась в студию телеканала "Наш" и расплакалась в прямом эфире. Это произошло в тот момент, когда женщина рассказывала о наблюдениях за соотечественниками. По её словам, жителям Незалежной не хватает денег даже на еду.

"Удивительно, у нас электроэнергии не хватает, угля не хватает, это всё очень странно. Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идёшь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить. И молока не может", — сказала она и заплакала.

Женщина уточнила, что ей 68 лет и она проживает в Черкасской области.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), которые появились в августе, около 14% украинцев считают себя нищими, а 43% жителей страны могут купить лишь элементарные продукты питания. Как заявляла ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, в начале 2021 года за чертой бедности оказалось более 19 миллионов украинцев.