В мире сделали уже свыше 8 миллиардов прививок от ковида

Число сделанных в мире прививок от коронавирусной инфекции уже превысило 8 миллиардов. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей и статистике СМИ.

Как уточняется, на данный момент жителям планеты ввели 8,03 млрд доз вакцин от ковида. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны — Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд).

При этом определить, сколько именно человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, пока невозможно, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже началась ревакцинация граждан.