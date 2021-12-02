В мире сделали уже свыше 8 миллиардов прививок от ковида
Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны — Китай, Индию и США.
Фото © ТАСС / PA
Число сделанных в мире прививок от коронавирусной инфекции уже превысило 8 миллиардов. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей и статистике СМИ.
Как уточняется, на данный момент жителям планеты ввели 8,03 млрд доз вакцин от ковида. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны — Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд).
При этом определить, сколько именно человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, пока невозможно, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже началась ревакцинация граждан.
Ранее Лайф сообщал, что в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида. В организации подчеркнули, что особенно важно привиться тем, кто нуждается в защите в первую очередь.
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