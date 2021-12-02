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Невролог Гончарова объяснила, почему нельзя терпеть головную боль

Специалист призвала не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к медикам.

1 декабря, 21:39

Фото © Pixabay

Врач-невролог высшей категории Зоя Гончарова в Международный день невролога, который отмечался 1 декабря, рассказала, о чём говорит головная боль и когда нужно срочно обращаться к врачу. В беседе с kp.ru она отметила, что во время пандемии к неврологам приходит больше пациентов с головной болью и паническими атаками.

"Есть такое понятие — "метеозависимость", но это не суть головной боли, а одна из её характеристик. К примеру, если мы говорим о головной боли на фоне внутричерепного новообразования, тут погода никакой роли не играет. А при сосудистых головных болях, мигрени многие сталкиваются с такой проблемой. В любом случае для верного диагноза и лечения специалист должен провести диагностику", — подчеркнула врач.

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По словам Гончаровой, при мигрени важно придерживаться режима: стараться вставать и ложиться в одно и то же время. Она пояснила, что недосыпание, как и пересыпание, может провоцировать приступы мигрени. Пациентам с хронической головной болью медик посоветовала вести дневник и наблюдать за своим состоянием. А вот самолечением заниматься не следует.

"Головной болью могут проявляться такие серьёзные заболевания, как опухоль головного мозга, разрыв аневризмы сосудов головного мозга, энцефалит и менингит. Очень важно для диагностики: появилась ли боль внезапно или это хроническое заболевание. Естественно, острое внезапное начало — это очень грозный симптом, требующий незамедлительного обращения к специалисту. Боль — это самый частый симптом, с которым человек идёт к врачу", — отметила эксперт.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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