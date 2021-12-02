НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил шансы омикрон-штамма ковида вытеснить "дельту"

Также специалист ответил на вопрос, может ли новый вариант коронавируса способствовать окончанию пандемии.

1 декабря, 22:33

Фото © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire

Новый штамм коронавируса "омикрон" сможет вытеснить вариант "дельта", если окажется более заразным. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Возможно, у него ["омикрона"] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население, — приводит слова специалиста ТАСС.

"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы ковида

"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы ковида

Гинцбург отметил, что ещё рано говорить об окончании пандемии благодаря омикрон-штамму. Нужны экспериментальные данные, подчеркнул учёный. По его словам, к спасению может привести способность действующих вакцин противостоять новому варианту ковида.

"Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает", — заключил глава центра Гамалеи.

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.

Ранее омикрон-штамм обнаружили в США. Заражённым оказался человек, прибывший из ЮАР. Он был полностью вакцинирован. Такая же история произошла и в ОАЭ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1