Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил шансы омикрон-штамма ковида вытеснить "дельту"
Также специалист ответил на вопрос, может ли новый вариант коронавируса способствовать окончанию пандемии.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" сможет вытеснить вариант "дельта", если окажется более заразным. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Возможно, у него ["омикрона"] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население, — приводит слова специалиста ТАСС.
Гинцбург отметил, что ещё рано говорить об окончании пандемии благодаря омикрон-штамму. Нужны экспериментальные данные, подчеркнул учёный. По его словам, к спасению может привести способность действующих вакцин противостоять новому варианту ковида.
"Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает", — заключил глава центра Гамалеи.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.
Ранее омикрон-штамм обнаружили в США. Заражённым оказался человек, прибывший из ЮАР. Он был полностью вакцинирован. Такая же история произошла и в ОАЭ.
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