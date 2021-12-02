Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил шансы омикрон-штамма ковида вытеснить "дельту"

Новый штамм коронавируса "омикрон" сможет вытеснить вариант "дельта", если окажется более заразным. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Возможно, у него ["омикрона"] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население, — приводит слова специалиста ТАСС.

Гинцбург отметил, что ещё рано говорить об окончании пандемии благодаря омикрон-штамму. Нужны экспериментальные данные, подчеркнул учёный. По его словам, к спасению может привести способность действующих вакцин противостоять новому варианту ковида.

"Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает", — заключил глава центра Гамалеи.