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В Люберцах старшеклассник умер в школе во время сочинения

Согласно предварительному диагнозу, у подростка оторвался тромб.

1 декабря, 22:11

Кадр видео © t.me / lyubertsySOS

В Люберцах старшеклассник умер в школе во время сочинения. Видео © t.me / lyubertsySOS

В подмосковном городе Люберцы ученик 11-го класса умер во время итогового сочинения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сфере городского образования.

"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — рассказал источник.

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Он уточнил, что трагедия случилась в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом родители выясняют причины загадочной смерти сына-подростка. Отец заявил, что действия медиков могли быть ошибочными. По его мнению, у них был шанс спасти ребёнка.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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