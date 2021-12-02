В Люберцах старшеклассник умер в школе во время сочинения
Согласно предварительному диагнозу, у подростка оторвался тромб.
Кадр видео © t.me / lyubertsySOS
В Люберцах старшеклассник умер в школе во время сочинения. Видео © t.me / lyubertsySOS
В подмосковном городе Люберцы ученик 11-го класса умер во время итогового сочинения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сфере городского образования.
"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — рассказал источник.
Он уточнил, что трагедия случилась в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом родители выясняют причины загадочной смерти сына-подростка. Отец заявил, что действия медиков могли быть ошибочными. По его мнению, у них был шанс спасти ребёнка.
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