В Люберцах старшеклассник умер в школе во время сочинения. Видео © t.me / lyubertsySOS

В подмосковном городе Люберцы ученик 11-го класса умер во время итогового сочинения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сфере городского образования.

"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — рассказал источник.

Он уточнил, что трагедия случилась в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.