WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за скандала с теннисисткой Шуай Пэн

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение о приостановке проведения всех турниров под эгидой организации на территории Китая из-за скандала с теннисисткой Шуай Пэн. Об этом сообщил глава WTA Стив Саймон.

В начале ноября 35-летняя спортсменка в социальной сети Weibo рассказала о внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном, обвинив его в сексуальном насилии. В течение получаса её пост был удалён, а Шуай Пэн перестала выходить на связь. В Международном олимпийском комитете (МОК) 21 ноября сообщили, что президент организации Томас Бах поговорил с теннисисткой по видеосвязи и та рассказала, что с ней всё в порядке.

"При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке проведения всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, где Шуай Пэн не разрешают свободно общаться, где, похоже, на неё оказывают давление, чтобы она опровергла утверждения о сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен в связи с рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы будем проводить мероприятия в Китае в 2022 году", — цитирует заявление Саймона сайт WTA.

Кроме того, он отметил, что официальным лицам Поднебесной была предоставлена возможность прекратить цензуру в отношении Шуай Пэн и доказать, что теннисистке ничего не угрожает и она может свободно общаться. Однако, по словам Саймона, власти КНР этого не сделали.

Шуай Пэн 35 лет. Она является победительницей турниров "Ролан Гаррос" и Уимблдона в парном разряде. 17 февраля 2014 года она заняла первую строчку в рейтинге парных игроков. В одиночном рейтинге её наивысшая позиция 14-я.