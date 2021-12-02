"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы ковида Лайф разбирался, что может означать появление нового южноафриканского варианта коронавируса. 1 декабря, 21:40 Фото © Guerchom Ndebo / Getty Images

Уханьский коронавирус

Это, собственно говоря, исходный вариант SARS-CoV-2, который распространился из Китая. Его особенность только в том, что до него человечество ни с чем подобным никогда не сталкивалось. Разве что были родственные ему вирусы: атипичная пневмония SARS и ближневосточная лихорадка MERS. Но по масштабам пресловутой контагиозности (проще говоря, заразности) они не идут ни в какое сравнение со своим младшим братом.

Микробиологи выяснили, что SARS-CoV-2 выбрал для себя максимально удачный способ проникновения в клетки человеческого организма: с помощью рецепторов ACE2, которые есть в теле человека практически везде. Во всяком случае, вся внутренняя поверхность кровеносных сосудов — сплошной ковёр АСЕ2. Этих же рецепторов в изобилии в дыхательной системе, они есть даже в головном мозге, что, прямо скажем, совсем нехорошо. Отсюда и всё многообразие проявлений болезни: от потери обоняния до тромбоза, от пневмонии до энцефалита. Через какое-то время после начала пандемии стало ясно, что с момента заражения до появления первых симптомов проходит 7–14 дней. В Роспотребнадзоре сообщали, что у 97,5% первые признаки CoViD-19 появлялись в течение одиннадцати с половиной дней.

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По поводу заразности приводятся разные цифры, но красноречивее всего говорили цифры в статистике заболеваемости: многие до 2020-го вообще никогда не знали слова "пандемия", верно? Таким образом, вирус захватил планету, а планета в ответ на это могла предложить в целом две вещи: собственный иммунитет людей и (спустя год) иммунитет, искусственно выработанный при помощи вакцин. Всё это создало некую жёсткую атмосферу, к которой вирусу надо было приспособиться — или погибнуть. А поскольку эволюция всего живого на Земле — сплошное приспособление к текущим обстоятельствам, то нет ничего удивительного в том, что с SARS-CoV-2 начались хитрые видоизменения. Как появляются новые вирусные штаммы и от чего зависит их успех, Лайфу объяснил иммунолог Владислав Жемчугов.

Мутации — это внутренний процесс вируса, они происходят всегда и независимо от внешних условий. Гены перескакивают сами по себе с места на место, а дальше вступает в действие отбор прямо по Дарвину. Отбираются те мутации, которые придают вирусу новые свойства, полезные для вируса, подчеркну, а не для человека. Если новый штамм выжил и начал размножаться, то, значит, он какие-то новые свойства приобрёл, которые позволяют ему конкурировать за жизненное пространство со своими коллегами, предыдущими штаммами, рассчитывать на захват новой территории и размножиться, в этом цель всего живого Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Альфа-коронавирус (британский штамм, B.1.1.7)

Впервые появился в сентябре 2020 года. Учёные тогда насчитали 29 мутаций по сравнению с родительским уханьским вирусом. И самое главное, что мутации были в Spike-белке, коронавирусном "шипе", этим инструментом вирусная частица и цепляется за клеточные рецепторы. Это ключ к замку клетки. Когда после вакцинации или болезни против вируса вырабатываются антитела, то они прикрепляются к шипу, он уже не может ни за что зацепиться.

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В такой ситуации большие шансы на успех имеют вирусные частицы с изменённой конфигурацией этого ключа. Такие мутанты, как объясняют вирусологи, появляются совершенно спонтанно по закону природы, но в условиях армии антител против "нормальных" исходных шипов именно видоизменённые "спайки" получают эволюционное преимущество. Мало того что выработанные к уханьским шипам антитела против британских хуже работают, так ещё и сами шипы более цепкими стали.

Вот и результат: британская консультативная группа по новым угрозам респираторных вирусных инфекций NERVTAG заявила, что этот штамм стал на 30–70% более смертоносным. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины рассчитали, что новый штамм может распространяться на 56% быстрее. Это значит, он в полтора раза заразнее.

Дельта-коронавирус (индийский штамм, B.1.617)

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Вскоре после британского — в октябре 2020-го — появился ещё один коронавирус-мутант, который с тех пор доминирует по всему миру: к примеру, в августе 2021 года на него приходилось примерно 70% всех заражений. Благодаря многочисленным видоизменениям он приобрёл целый букет выигрышных свойств. Во-первых, ещё более заразный (по подсчётам, каждый носитель инфекции способен заразить 5–6 человек). Кстати, не исключено, что именно поэтому в случае с "дельтой" самый уязвимый возраст — 14–29 лет: молодёжь больше контактирует с окружающими. Во-вторых — стремительный инкубационный период: примерно пять дней. В-третьих, необычные симптомы: этот штамм часто вызывает проблемы с желудком и кишечником, тошноту и прочее.

"Омикрон" (южноафриканский штамм, B1.1.529)

Его инкубационный период пока не известен, уровень контагиозности тоже ещё выясняется, и тем не менее ВОЗ по поводу его появления решила созвать экстренное совещание, чтобы передать по всему миру сигнал тревоги. Пока речь идёт о десятках подтверждённых случаев "омикрона", но у медиков есть подозрения, что этот штамм распространяется ещё более молниеносно, чем все остальные. Примечательно, что "омикрон" считают опасным для людей с уже наработанным иммунитетом против ковида — например, для переболевших. То есть имеющиеся в нашем распоряжении антитела могут оказаться, мягко говоря, не так эффективны, как хотелось бы. С другой стороны, южноафриканские врачи утверждают, что пока симптомы "омикрона" не вызывают особого ужаса: чаще всего это повышенная утомляемость и головная боль. И даже редко у кого поднимается температура.

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Итого сопоставление "прогремевших" на весь мир штаммов коронавируса позволяет заподозрить следующие тенденции: заразность растёт в геометрической прогрессии, развивается болезнь всё стремительнее, однако не до конца ясно, что происходит с тяжестью инфекции. Не исключено, что она уменьшается. На этот счёт вирусологи всегда подчёркивают, что закон эволюции двигает эту форму жизни к вполне ясной цели: чтобы сам вирус процветал, а его жертва с этим смирилась.

Цель вируса — не убить человека, а чтобы человек принёс его на новую территорию и дал размножиться Владислав Жемчугов Иммунолог, доктор медицинских наук

Авторы Адель Романенкова