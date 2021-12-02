Один человек погиб при обрушении мостового крана на НЛМК в Липецке

В одном из конвертерных цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло обрушение мостового крана. В результате инцидента погибла машинист.

"1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов НЛМК во время выполнения стандартной технологической операции произошло обрушение мостового крана. К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла", — цитирует ТАСС пресс-службу компании.