Один человек погиб при обрушении мостового крана на НЛМК в Липецке
Трагедия произошла во время выполнения стандартной технологической операции.
Фото © Официальный сайт СУ СКР по Липецкой области
В одном из конвертерных цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло обрушение мостового крана. В результате инцидента погибла машинист.
"1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов НЛМК во время выполнения стандартной технологической операции произошло обрушение мостового крана. К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла", — цитирует ТАСС пресс-службу компании.
В НЛМК выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Представитель прокуратуры региона Татьяна Ткачёва сообщила, что надзорное ведомство начало проверку. Также свою проверку начал Следственный комитет.
Ранее на НЛМК прогремел взрыв в цехе углепереработки. В результате ЧП пострадала женщина. Отмечалось, что к взрыву привело нарушение технологического процесса.
Комментариев: 0