НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один человек погиб при обрушении мостового крана на НЛМК в Липецке

Трагедия произошла во время выполнения стандартной технологической операции.

1 декабря, 22:24
<p>Фото © Официальный <a href="https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1634650/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> СУ СКР по Липецкой области</p>

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Липецкой области

В одном из конвертерных цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло обрушение мостового крана. В результате инцидента погибла машинист.

"1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов НЛМК во время выполнения стандартной технологической операции произошло обрушение мостового крана. К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла", — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Восьмиметровые стеллажи с алкоголем рухнули в Красноярске и придавили рабочего

Восьмиметровые стеллажи с алкоголем рухнули в Красноярске и придавили рабочего

В НЛМК выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Представитель прокуратуры региона Татьяна Ткачёва сообщила, что надзорное ведомство начало проверку. Также свою проверку начал Следственный комитет.

Ранее на НЛМК прогремел взрыв в цехе углепереработки. В результате ЧП пострадала женщина. Отмечалось, что к взрыву привело нарушение технологического процесса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1