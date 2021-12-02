Врач Тимоти Легг назвал неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина

К избыточному уровню "опасного" холестерина может привести стресс. Об этом рассказал врач Тимоти Легг в беседе с газетой Daily Express.

По словам медика, стресс активизирует сложные химические процессы в организме. Если человек нервничает, то в теле начинают вырабатываться гормоны кортизол и адреналин, что, в свою очередь, провоцирует выделение жиров триглицеридов. Это один из главных источников энергии организма. Однако переизбыток жиров ведёт к образованию "вредного" холестерина.