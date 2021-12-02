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Врач Тимоти Легг назвал неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина

Чтобы противостоять его влиянию, медик советует заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

1 декабря, 23:06

Фото © Pixabay

К избыточному уровню "опасного" холестерина может привести стресс. Об этом рассказал врач Тимоти Легг в беседе с газетой Daily Express.

По словам медика, стресс активизирует сложные химические процессы в организме. Если человек нервничает, то в теле начинают вырабатываться гормоны кортизол и адреналин, что, в свою очередь, провоцирует выделение жиров триглицеридов. Это один из главных источников энергии организма. Однако переизбыток жиров ведёт к образованию "вредного" холестерина.

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Для освобождения серотонина и дофамина Легг советует заниматься спортом и придерживаться здорового питания. Он рекомендует употреблять бананы, брокколи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад для снижения уровня тревоги.

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Ранее врачи назвали четыре напитка, которые наиболее эффективны против холестерина.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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