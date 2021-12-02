Врач Тимоти Легг назвал неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Чтобы противостоять его влиянию, медик советует заниматься спортом и придерживаться здорового питания.
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К избыточному уровню "опасного" холестерина может привести стресс. Об этом рассказал врач Тимоти Легг в беседе с газетой Daily Express.
По словам медика, стресс активизирует сложные химические процессы в организме. Если человек нервничает, то в теле начинают вырабатываться гормоны кортизол и адреналин, что, в свою очередь, провоцирует выделение жиров триглицеридов. Это один из главных источников энергии организма. Однако переизбыток жиров ведёт к образованию "вредного" холестерина.
Для освобождения серотонина и дофамина Легг советует заниматься спортом и придерживаться здорового питания. Он рекомендует употреблять бананы, брокколи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад для снижения уровня тревоги.
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