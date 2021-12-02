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Украинский экономист Землянский: РФ и ФРГ нарочно затягивают запуск "Северного потока – 2"

Он считает, что нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает Газпром, "получающий дополнительные дивиденды".

2 декабря, 02:11
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/zona-beregovogo-peresecheniia-vblizi-liubmina-germaniia-iiulia-2020-g-837/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока – 2" благодаря приостановке сертификации трубопровода. Об этом в статье для издания "Главред" написал украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

Он считает, что Москва якобы делает это из "корыстных побуждений".

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"Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии", — написал Землянский.

По его словам, об этом нюансе наверняка знали, но сознательно пошли на нарушение.

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Как отметил украинский эксперт, нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает Газпром, который "получает дополнительные дивиденды".

Ранее в Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока – 2". В пакет был включён ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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