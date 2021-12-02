Украинский экономист Землянский: РФ и ФРГ нарочно затягивают запуск "Северного потока – 2"
Он считает, что нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает Газпром, "получающий дополнительные дивиденды".
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока – 2" благодаря приостановке сертификации трубопровода. Об этом в статье для издания "Главред" написал украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Он считает, что Москва якобы делает это из "корыстных побуждений".
"Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии", — написал Землянский.
По его словам, об этом нюансе наверняка знали, но сознательно пошли на нарушение.
Как отметил украинский эксперт, нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает Газпром, который "получает дополнительные дивиденды".
Ранее в Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока – 2". В пакет был включён ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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