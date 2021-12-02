Украинский экономист Землянский: РФ и ФРГ нарочно затягивают запуск "Северного потока – 2"

Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока – 2" благодаря приостановке сертификации трубопровода. Об этом в статье для издания "Главред" написал украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

Он считает, что Москва якобы делает это из "корыстных побуждений".

"Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии", — написал Землянский.

По его словам, об этом нюансе наверняка знали, но сознательно пошли на нарушение.

Как отметил украинский эксперт, нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает Газпром, который "получает дополнительные дивиденды".