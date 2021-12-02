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Канадский дипломат Александер пообещал России "кровотечение" в случае агрессии на Украине

Он считает, что Оттава должна посодействовать вхождению Незалежной в НАТО и ввести против Москвы санкции.

2 декабря, 01:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине. Об этом в статье для газеты Globe and Mail написал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.

Как отметил дипломат, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а "неприкрытое вторжение на Украину" сделает РФ "изгоем" и спровоцирует "ещё большее кровотечение российской экономики". По словам Александера, страны Центральной Европы "в этой драке" поддержат Украину.

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"США и НАТО тоже придётся отреагировать со всей решимостью", — заявил дипломат.

Также Александер считает, что Канада обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России и ввести превентивные санкции против Москвы.

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Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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