Канадский дипломат Александер пообещал России "кровотечение" в случае агрессии на Украине

Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине. Об этом в статье для газеты Globe and Mail написал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.

Как отметил дипломат, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а "неприкрытое вторжение на Украину" сделает РФ "изгоем" и спровоцирует "ещё большее кровотечение российской экономики". По словам Александера, страны Центральной Европы "в этой драке" поддержат Украину.

"США и НАТО тоже придётся отреагировать со всей решимостью", — заявил дипломат.