Лукашенко оценил возможность создания единой валюты России и Белоруссии
По словам политика, к этому решению "надо прийти step by step" (шаг за шагом).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия и Белоруссия пока не готовы к созданию единой валюты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдём — будем решать", — сказал Лукашенко в беседе с РИА "Новости".
По словам белорусского лидера, пока не стоит говорить о единой валюте. К ней "надо прийти step by step" (шаг за шагом), подытожил политик.
Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что РФ и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту. При этом он отметил, что даже в условиях коронавирусной инфекции российский и белорусский рубли сохраняют устойчивость.
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