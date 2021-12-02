Лукашенко оценил возможность создания единой валюты России и Белоруссии

Россия и Белоруссия пока не готовы к созданию единой валюты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдём — будем решать", — сказал Лукашенко в беседе с РИА "Новости".

По словам белорусского лидера, пока не стоит говорить о единой валюте. К ней "надо прийти step by step" (шаг за шагом), подытожил политик.