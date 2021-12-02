Лукашенко — об интеграции России и Белоруссии: Нет никаких пределов
По словам политика, ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски, но это так, отметил он.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции республики с Россией нет никаких пределов.
"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", — цитирует политика РИА "Новости".
Также Лукашенко оценил возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии. Он назвал это более высоким уровнем интеграции, к которому Москва и Минск пока не подошли. По словам белорусского лидера, этот вопрос пока не следует поднимать, к единой валюте нужно прийти постепенно.
Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что в случае агрессии НАТО РФ заступится за Белоруссию.
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