Лукашенко — об интеграции России и Белоруссии: Нет никаких пределов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции республики с Россией нет никаких пределов.

"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", — цитирует политика РИА "Новости".

Также Лукашенко оценил возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии. Он назвал это более высоким уровнем интеграции, к которому Москва и Минск пока не подошли. По словам белорусского лидера, этот вопрос пока не следует поднимать, к единой валюте нужно прийти постепенно.