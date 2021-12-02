НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко — об интеграции России и Белоруссии: Нет никаких пределов

По словам политика, ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски, но это так, отметил он.

2 декабря, 01:01

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции республики с Россией нет никаких пределов.

"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", цитирует политика РИА "Новости".

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Также Лукашенко оценил возможность создания единой валюты РФ и Белоруссии. Он назвал это более высоким уровнем интеграции, к которому Москва и Минск пока не подошли. По словам белорусского лидера, этот вопрос пока не следует поднимать, к единой валюте нужно прийти постепенно.

Лукашенко раскрыл, будет ли в Союзном государстве общий президент

Лукашенко раскрыл, будет ли в Союзном государстве общий президент

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что в случае агрессии НАТО РФ заступится за Белоруссию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1