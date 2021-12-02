Военнослужащий погиб во время циклона на курильском острове Итуруп

Во время циклона на курильском острове Итуруп погиб военнослужащий. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести", — написал Лимаренко в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что по его поручению пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Администрация муниципального образования находится в режиме повышенной готовности. Глава Курильского района Вадим Рокотов уточнил, что погибший служил по контракту.

"Парень с товарищами нёс боевую службу. На пару минут он вышел из вагончика, порывами ветра вагончик опрокинуло прямо на него. Его товарищи внутри вагончика получили различные травмы. Молодого парня-контрактника, к сожалению, придавило. Соболезную родителям", — приводит слова Рокотова ТАСС.

По его словам, жизнь пострадавших находится вне опасности.