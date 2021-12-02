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Военнослужащий погиб во время циклона на курильском острове Итуруп

Трагедия произошла из-за сильного ветра. Ещё двое военных получили повреждения.

2 декабря, 00:51

Фото © ТАСС / Татьяна Яшукова

Во время циклона на курильском острове Итуруп погиб военнослужащий. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести", — написал Лимаренко в телеграм-канале.

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Губернатор добавил, что по его поручению пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Администрация муниципального образования находится в режиме повышенной готовности. Глава Курильского района Вадим Рокотов уточнил, что погибший служил по контракту.

"Парень с товарищами нёс боевую службу. На пару минут он вышел из вагончика, порывами ветра вагончик опрокинуло прямо на него. Его товарищи внутри вагончика получили различные травмы. Молодого парня-контрактника, к сожалению, придавило. Соболезную родителям", — приводит слова Рокотова ТАСС.

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По его словам, жизнь пострадавших находится вне опасности.

Ранее сообщалось, что глава камчатского села Аянка Людмила Новицкая вместе с водителем пропали в тундре на севере края. 1 декабря стало известно, что они вернулись в населённый пункт после того, как в течение суток переждали непогоду.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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