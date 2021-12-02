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Meta удалила из Facebook и Instagram десятки аккаунтов, "связанных с КГБ Белоруссии"

Аналогичные меры компания приняла в отношении польских учётных записей, которые, как утверждается, были нацелены на аудиторию в Белоруссии и Ираке.

2 декабря, 00:36

Фото © ТАСС / Zuma

Руководство американской компании Meta в свете миграционного кризиса на польско-белорусской границе удалило из своих социальных сетей несколько десятков аккаунтов и групп, якобы имевших отношение к Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании, опубликовавшей ноябрьский отчёт по борьбе со "скоординированными неавторизованными действиями".

"Мы удалили 41 аккаунт Facebook, пять групп и четыре аккаунта Instagram в Белоруссии, которые в основном были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке и в Европе", — говорится в сообщении.

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Также Meta удалила польские аккаунты — 31 учётную запись, четыре группы и два события в сети Facebook и четыре аккаунта в соцсети Instagram. В компании заявили, что они были нацелены на аудиторию в Белоруссии и Ираке.

Кроме того, администрация компании Meta удалила 141 аккаунт, 79 публичных страниц, 13 групп в соцсети Facebook и 21 аккаунт в сети Instagram, якобы действовавшие из сектора Газа и связанные с движением ХАМАС. Аналогичным мерам подверглись 524 аккаунта, 20 страниц, четыре группы в сети Facebook и 86 аккаунтов в сети Instagram, которые, как утверждает компания, работали с территории Китая.

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Ранее агентство Bloomberg раскрыло, кого коснутся санкции ЕС из-за миграционного кризиса.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Затем мигрантов разместили на территории логистического комплекса в Белоруссии, обеспечили всем необходимым. Решается их дальнейшая судьба.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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