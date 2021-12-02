Meta удалила из Facebook и Instagram десятки аккаунтов, "связанных с КГБ Белоруссии"

Руководство американской компании Meta в свете миграционного кризиса на польско-белорусской границе удалило из своих социальных сетей несколько десятков аккаунтов и групп, якобы имевших отношение к Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании, опубликовавшей ноябрьский отчёт по борьбе со "скоординированными неавторизованными действиями".

"Мы удалили 41 аккаунт Facebook, пять групп и четыре аккаунта Instagram в Белоруссии, которые в основном были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке и в Европе", — говорится в сообщении.

Также Meta удалила польские аккаунты — 31 учётную запись, четыре группы и два события в сети Facebook и четыре аккаунта в соцсети Instagram. В компании заявили, что они были нацелены на аудиторию в Белоруссии и Ираке.

Кроме того, администрация компании Meta удалила 141 аккаунт, 79 публичных страниц, 13 групп в соцсети Facebook и 21 аккаунт в сети Instagram, якобы действовавшие из сектора Газа и связанные с движением ХАМАС. Аналогичным мерам подверглись 524 аккаунта, 20 страниц, четыре группы в сети Facebook и 86 аккаунтов в сети Instagram, которые, как утверждает компания, работали с территории Китая.