Главный инфекционист США Фаучи заявил о сопротивляемости омикрон-штамма вакцинам

Новый штамм коронавируса "омикрон" может сопротивляться действию вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США — Энтони Фаучи.

"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем", — сказал медик на пресс-конференции, отметив, что "нужно быть готовыми".

Фаучи призвал американцев не затягивать с бустерной прививкой от ковида.