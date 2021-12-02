Главный инфекционист США Фаучи заявил о сопротивляемости омикрон-штамма вакцинам
Также специалист отметил, что, согласно предварительным данным, этот вариант ковида может легче передаваться.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" может сопротивляться действию вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США — Энтони Фаучи.
"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем", — сказал медик на пресс-конференции, отметив, что "нужно быть готовыми".
Фаучи призвал американцев не затягивать с бустерной прививкой от ковида.
Напомним, ранее стало известно, что в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида. По данным властей, инфицированный недавно вернулся из ЮАР. Он был полностью привит.
Как сообщал Лайф, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.
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