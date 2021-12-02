НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главный инфекционист США Фаучи заявил о сопротивляемости омикрон-штамма вакцинам

Также специалист отметил, что, согласно предварительным данным, этот вариант ковида может легче передаваться.

2 декабря, 00:05

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Новый штамм коронавируса "омикрон" может сопротивляться действию вакцин. Об этом заявил главный инфекционист США — Энтони Фаучи.

"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем", — сказал медик на пресс-конференции, отметив, что "нужно быть готовыми".

Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил шансы омикрон-штамма ковида вытеснить "дельту"

Глава центра Гамалеи Гинцбург оценил шансы омикрон-штамма ковида вытеснить "дельту"

Фаучи призвал американцев не затягивать с бустерной прививкой от ковида.

Напомним, ранее стало известно, что в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида. По данным властей, инфицированный недавно вернулся из ЮАР. Он был полностью привит.

"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы ковида

"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы ковида

Как сообщал Лайф, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1