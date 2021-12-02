Профессор Сафонов назвал серьёзной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря
Особо проректор Финуниверситета выделил индексацию пенсий гражданам, достигшим 80 лет.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Индексация пенсий некоторым категориям пожилых людей, которая произошла 1 декабря, является серьёзной поддержкой граждан. Об этом заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Сафонов.
"Я обращу внимание на индексацию пенсий после 80 лет. Автоматическое повышение выплат от государства связано с тем, что у таких людей повышаются расходы на медикаменты — и государство это учитывает", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
По словам Сафонова, подобная индексация — это серьёзная поддержка. Проректор финуниверситета отметил, что также значительно увеличиваются размеры выплат по инвалидности. Специалист подчеркнул, что данные меры помогают увеличить уровень реальных пенсий, который последние годы падал из-за роста потребительской инфляции.
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