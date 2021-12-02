Профессор Сафонов назвал серьёзной поддержкой индексацию пенсий с 1 декабря

"Я обращу внимание на индексацию пенсий после 80 лет. Автоматическое повышение выплат от государства связано с тем, что у таких людей повышаются расходы на медикаменты — и государство это учитывает", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".