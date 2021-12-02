Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь
Как отмечает Bloomberg, новый пакет материальной поддержки, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.
Фото © ТАСС / Zuma
Власти Украины попросили у Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом агентству Bloomberg рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Незалежной Юрий Буца.
"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", — отметил он.
Как добавил Буца, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.
При этом, как отмечает Bloomberg, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам получать средства от добычи недр в стране.
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