Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь

Власти Украины попросили у Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом агентству Bloomberg рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Незалежной Юрий Буца.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", — отметил он.

Как добавил Буца, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

При этом, как отмечает Bloomberg, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.