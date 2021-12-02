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Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь

Как отмечает Bloomberg, новый пакет материальной поддержки, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.

1 декабря, 23:45

Фото © ТАСС / Zuma

Власти Украины попросили у Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Об этом агентству Bloomberg рассказал уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Незалежной Юрий Буца.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", — отметил он.

Как добавил Буца, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

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При этом, как отмечает Bloomberg, новый пакет финансовой помощи, учитывая масштаб обязательств Киева, превысит 1,2 миллиарда евро, выделенных за последние два года.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам получать средства от добычи недр в стране.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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