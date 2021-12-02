В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам тюрьмы за "пуленепробиваемый хостинг"

Суд в американском штате Мичиган приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает Минюст США.

Как уточняет ведомство, ссылаясь на судебные документы, Гричишкин руководил хакерской группой, которая предоставляла клиентам "пуленепробиваемый хостинг", позволявший распространять вредоносные программы для атак на организации и граждан США. По данным Минюста, киберпреступники из числа клиентов Гричишкина использовали хостинг с 2009 по 2015 годы, чтобы получить доступ к компьютерам финансовых организаций и частных лиц. Они применяли вредоносные программы Zeus, SpyEye, Citadel и Blackhole Exploit Kit. Ущерб от действий злоумышленников министерство оценило в миллионы долларов.

Также в Минюсте заявили, что россиянин рекламировал свои услуги на онлайн-форумах по борьбе с киберпреступностью, устанавливал цены на них, вёл переговоры с клиентами и нанимал сотрудников. Кроме того, отмечает американское ведомство, он помогал клиентам избежать ответственности.