В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам тюрьмы за "пуленепробиваемый хостинг"
По данному делу проходит ещё один гражданин РФ — Андрей Скворцов. Ему приговор американский суд ещё не вынес.
Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Press
Суд в американском штате Мичиган приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает Минюст США.
Как уточняет ведомство, ссылаясь на судебные документы, Гричишкин руководил хакерской группой, которая предоставляла клиентам "пуленепробиваемый хостинг", позволявший распространять вредоносные программы для атак на организации и граждан США. По данным Минюста, киберпреступники из числа клиентов Гричишкина использовали хостинг с 2009 по 2015 годы, чтобы получить доступ к компьютерам финансовых организаций и частных лиц. Они применяли вредоносные программы Zeus, SpyEye, Citadel и Blackhole Exploit Kit. Ущерб от действий злоумышленников министерство оценило в миллионы долларов.
Также в Минюсте заявили, что россиянин рекламировал свои услуги на онлайн-форумах по борьбе с киберпреступностью, устанавливал цены на них, вёл переговоры с клиентами и нанимал сотрудников. Кроме того, отмечает американское ведомство, он помогал клиентам избежать ответственности.
Гричишкина арестовали в феврале 2020 года. Власти США считают, что он основал хакерскую группу вместе с ещё одним россиянином Андреем Скворцовым, а также гражданами Эстонии и Литвы Павлом Стасси и Александром Скородумовым. В мае этого года все четверо признали вину. В июне Стасси получил два года тюрьмы, а в октябре Скородумова приговорили к четырём годам лишения свободы. В отношении Скворцова вердикт пока не вынесен, но ему грозит до 20 лет заключения.
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