Вышедший из Находки сухогруз с углём затонул в Японском море
Один человек пропал без вести. Ещё 17 членов экипажа удалось спасти. Все они — граждане Вьетнама.
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Сухогруз под флагом Панамы, который вышел из российского города Находка в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, затонул в Японском море. Один человек пропал без вести, сообщает телеканал NHK.
Как уточняется, на борту судна находилось 18 членов экипажа. Все они граждане Вьетнама. Сухогруз подал сигнал бедствия вечером 1 декабря в 380 км от японской префектуры Симанэ.
Утром в четверг туда прибыл сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи. Он обнаружил 17 членов экипажа сухогруза в шлюпке, всех их спасли. Само грузовое судно затонуло. Один человек числится пропавшим без вести. Его поисками занимается японская береговая охрана.
Ранее сообщалось, что российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов. Чтобы не попасть в руки вооружённых людей, экипаж "Люции" прятался в машинном отделении. Операция проходила в Гвинейском заливе, был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
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