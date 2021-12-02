Вышедший из Находки сухогруз с углём затонул в Японском море

Сухогруз под флагом Панамы, который вышел из российского города Находка в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, затонул в Японском море. Один человек пропал без вести, сообщает телеканал NHK.

Как уточняется, на борту судна находилось 18 членов экипажа. Все они граждане Вьетнама. Сухогруз подал сигнал бедствия вечером 1 декабря в 380 км от японской префектуры Симанэ.

Утром в четверг туда прибыл сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи. Он обнаружил 17 членов экипажа сухогруза в шлюпке, всех их спасли. Само грузовое судно затонуло. Один человек числится пропавшим без вести. Его поисками занимается японская береговая охрана.