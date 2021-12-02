Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов
Они требовали пересмотреть решение нижестоящей инстанции, в ноябре 2020 года приостановившей рассмотрение дела.
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Апелляционный суд округа Колумбия (США) отклонил иск бывших акционеров компании ЮКОС, пытавшихся взыскать с России 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в электронной базе инстанции.
Экс-акционеры ЮКОСа требовали пересмотреть решение нижестоящего суда, в ноябре 2020 года приостановившего дело.
"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", — указано в постановлении.
Лайф напоминает, что судебная тяжба, о которой идёт речь, длится уже не первый год. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае прошлого года Россия обжаловала это решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией свыше $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа, которое было вынесено Апелляционным судом Гааги. Верховный суд Нидерландов — третья и последняя инстанция в споре в рамках голландской судебной системы. Дело направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама для вынесения вердикта.
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