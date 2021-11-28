Сенатор Джабаров заверил, что в случае агрессии НАТО Россия заступится за Белоруссию

В случае реального нарушения территориальной целостности Белоруссии со стороны Североатлантического альянса Москва заступится за республику и окажет ей помощь, заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО как союзник, член ОДКБ. Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания", — сказал Джабаров в интервью РИА "Новости".

Сенатор подчеркнул, что содействие будет оказано, "если Минск запросит помощь". Между тем до этого в Совбезе Белоруссии напомнили соседним странам ЕС, что, если те захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, за Минском стоит союзник — Россия.

"Если они надеются привлечь вооружённые силы блока НАТО, за нами стоит наш стратегический партнёр, сосед, большая и мощная Российская Федерация", — заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ.