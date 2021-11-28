Выяснилось, кого из королевской семьи беспокоил цвет кожи сына Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл во время скандального интервью с Опрой Уинфри обвинили королевскую семью в расизме. По словам герцогини Сассекской, родственники мужа выражали обеспокоенность цветом кожи Арчи, её первого ребёнка, когда она была беременна. Однако Маркл тогда уточнять не стала, кто именно обсуждал подобное. Теперь же выяснилось, что провокационный вопрос задал принц Чарльз. Об этом говорится в новой книге Кристофера Андерсена "Братья и жёны: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган".

Как отмечает автор произведения, инцидент впервые произошёл, когда во дворце объявили о помолвке принца Гарри с Меган, пишет портал TMZ. Отец герцога Сассекского тогда поинтересовался у супруги Камиллы Паркер-Боулз, какими внешне будут наследники четы. В свою очередь герцогиня Корнуолльская ответила, что они будут прекрасными. На что принц Чарльз задал не менее несуразный вопрос.

"Ты не понимаешь. Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?" — отрезал он тогда в разговоре с Камиллой.

При этом ранее представитель принца Уэльского опроверг эти слова, назвав их выдумкой, которая не заслуживает дальнейших обсуждений.