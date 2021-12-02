Туры в Турцию за неделю подорожали более чем на 55%

Стоимость туров в Турцию с 23 по 29 ноября увеличилась на 55,18% в сравнении с неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее — с 16 по 22 ноября — рост цен составил 4,7%, двумя неделями ранее — 0,5%. С начала года же туры в Турцию подорожали на 89,3%.

Спрос на поездки в Турцию у россиян традиционно высок. Эта страна наряду с Кубой, ОАЭ, Мальдивами, Доминиканой и Египтом пользуется наибольшей популярностью для отдыха в новогодние праздники. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян встретить Новый год дома, не выезжая за рубеж. Она подчеркнула, что высок риск заразиться. Кроме того, есть большая опасность застрять за границей из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах.