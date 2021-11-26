Сколько будет стоить отдых в Турции после краха местной лиры В Турции протесты, крах местной национальной валюты и уже начинается дефицит продуктов. Как это отразится на качестве отдыха и его стоимости? 25 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Abdurrahman Antakyali / Depo Photos via ZUMA Press Wire

Шокированные турки не успевают следить, как не по дням, а по часам тают их сбережения. Всего за один день их национальная валюта рухнула на 18 процентов, а за год лира обесценилась почти в два раза — с 7 до более чем 13 за доллар. Возмущённые граждане вышли на улицы Стамбула и Анкары, требуя отставки правительства. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, в том числе заграждениями. Участники расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие.

Экономисты выдают одну причину за другой, обвиняя то главу Турции Эрдогана в необдуманных заявлениях, то экономическую политику местного Центробанка, однако россиянам интересно только одно: как изменятся цены на отдых и насколько теперь безопасно в этой стране. Ведь по отношению к рублю турецкая лира также значительно подешевела: если в начале года это было более 10 лир за рубль, то теперь — чуть дороже пяти рублей.

Сколько стоит отдых в Турции в 2021 году

Вообще, туры в Турцию стали дешеветь ещё летом, отмечает турэксперт компании "Круг друзей" Наиля Власенко. Уже в июле можно было купить недельный тур за 20–30 тысяч рублей во вполне приличную "пятёрку" на первой-второй линии от моря. Сейчас же аналогичные туры стоят уже 15–20 тысяч рублей. Однако отдыха "за копейки", увы, ждать не приходится.

— В основном цены на отдых у всех туроператоров привязаны к евро, и основную долю стоимости тура составляет перелёт, — говорит Власенко. — И, к сожалению, перелёты сейчас дорожают из-за увеличившихся цен на топливо и повышения топливных сборов. Поэтому мы связываем текущее удешевление больше с сезонным фактором, а не девальвацией лиры. Кроме того, отельеры сейчас действительно предоставляют скидки, испугавшись, что беспорядки в столицах могут отпугнуть туристов.

Сейчас туры в Турцию стоят дешевле, чем в Египет, и поэтому отельеры ожидают повышенного спроса.

— Акции протестов проходят в основном в столицах, а в туристических зонах — спокойно, и туристам гарантирован безмятежный отдых, — говорит турэксперт компании "Розовая пантера" Валентин Арбышев. — Однако есть риски, о которых мы предупреждаем своих клиентов: из-за девальвации лиры есть перебои с некоторыми продуктами. В магазинах есть ограничения в продажах кофе, сахара, муки и подсолнечного масла. Конечно, это вряд ли коснётся крупных отельных сетей, однако в небольших гостиницах это может отразиться на постояльцах.

Впрочем, сейчас в выигрыше будут те, кто путешествует самостоятельно.

— Если кто-то привык путешествовать самостоятельно, то сейчас — самое время, — отмечает Власенко. — Можно вполне найти апартаменты, которые сдаются за турецкие лиры, да и путешествовать самому стало очень дёшево. Кроме того, очень выгодной стала покупка жилья на берегу моря, если кто-то рассматривал такую возможность.

Авторы Александра Баязитова