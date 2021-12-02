Новый порядок медицинского освидетельствования российских водителей позволит уменьшить количество ДТП на дорогах, а также будет способствовать профилактике наркологических заболеваний. Об этом журналистам рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее ведомство утвердило новый порядок медосвидетельствования и выдачи медицинских справок автомобилистам. Документ вступает в силу в России с 1 марта 2022 года.

"Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя", — подчеркнул Брюн.

Медик уточнил, что во многом положения предыдущего приказа остались прежними. При этом будет увеличен объём проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Тем, кто хочет вернуть свои права, придётся пройти химико-токсикологическое исследование и лабораторные исследования крови и мочи на употребление алкоголя.

Кроме того, меняется сама форма справки медосвидетельствования. Теперь в неё вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Таким образом, как утверждает Брюн, усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста — то, чего не было ранее.