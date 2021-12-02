Победители первого сезона конкурса "Лига лекторов" получат гранты в размере 500 тысяч рублей

1 декабря 2021 года в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного всероссийского конкурса — первого сезона "Лиги лекторов". В зале собралось сто финалистов из 40 регионов России, чтобы узнать имена лучших лекторов страны. Об этом сообщается на сайте российского общества "Знание".

Пятьдесят победителей получили награды из рук первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергея Кириенко. Это кубы из редкой горной породы, шунгита, весом 2,6 кг. Выбор материала подчёркивает уникальный талант лекторов и их весомый вклад в развитие просвещения в стране. Сергей Кириенко также объявил, что победители первого сезона "Лиги лекторов" получат гранты в размере 500 тысяч рублей на обучение и развитие своих просветительских проектов. Такая же награда ожидает всех, кто станет лучшим в следующих сезонах конкурса.

Среди лауреатов "Лиги лекторов" — жители 22 регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других. Это представители совершенно разных сфер знаний и профессий, например доктор философских наук, профессор, ветеран труда из Пензы; художественный руководитель театральной мастерской из Воронежа; доцент Института живых систем БФУ им. И. Канта из Калининграда; младший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории "Диагностические исследования и малоинвазивные технологии" Смоленского государственного медицинского университета; популяризатор науки, аспирант НИЯУ МИФИ; младший научный сотрудник АО "НИКИЭТ" из Москвы. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса.

"То, что вы делаете, — это не просто передача знаний. Выступая в качестве лектора общества "Знание", вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели должны чувствовать правду в том, что вы делаете, понять, глядя на вас, что они тоже могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. Этот проект точно станет постоянным, и уже сегодня вы можете подавать заявки на весеннюю "Лигу лекторов". Начиная со следующего сезона в качестве дополнительного поощрения победителей "Лиги лекторов" предусмотрены гранты в размере 500 тысяч рублей, которые можно будет потратить на повышение своей квалификации, обучение, а также на развитие и создание собственного просветительского контента. Аналогичное поощрение получат и сегодняшние победители конкурса", — отметил Кириенко.

Он также добавил, что за полгода к Российскому обществу "Знание" присоединилось более 7000 лекторов, которые уже прочитали более 15 000 лекций по всей стране.

Победители конкурса определились по результатам выступлений финалистов, которые прошли 29 и 30 ноября на площадках ведущих российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и РАНХиГС. Выступления участников финала собрали широкую аудиторию заинтересованных слушателей, которые совместно с экспертами оценивали выступления. Были представлены темы из самых разных областей знаний, например: "Как увидеть чёрную дыру?", "Современная физика, или как устроен мир", "Фотосинтез: биологическая основа технологий будущего", "Почему на Луне так много метеоритных кратеров и все они круглые?", "Манипуляция сознанием посредством современных технологий", "Кости человека. Как они устроены и как работают?", "Новый мир цифровых платформ и метавселенных".

Лауреаты конкурса получили почётный статус лектора Российского общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме того, все финалисты "Лиги лекторов" в качестве подарка получат путешествие и смогут посетить уникальные исторические и природные достопримечательности России, например Камчатку, Байкал или Алтай. Все финалисты конкурса получили доступ к комплексной образовательной программе в "Центре знаний" Российского общества "Знание" на Машуке. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

Партнёр конкурса, компания "Нетология", подарила победителям доступ к библиотеке мини-курсов. В ней содержится 1739 занятий по менеджменту, маркетингу, социальным сетям, созданию продукта, копирайтингу.