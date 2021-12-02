ВВП России в октябре увеличился до 4,9% в годовом выражении

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в январе — сентябре 2021 года вырос до 4,9% в годовом выражении. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике".

"ВВП в октябре продолжил рост... В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января — октября 4,6% г/г", — говорится в документе.

По данным Минэка, самый значительный вклад в ускорение роста внесла добыча полезных ископаемых и торговля. Также улучшилась ситуация в сельском хозяйстве в связи со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий.

Инвестиции в основной капитал РФ по итогам III квартала превысили аналогичные показатели 2019 года на 2,4% и выросли на 7,8% в годовом выражении. Основной вклад в этой сфере внесли обрабатывающие производства, строительство и деятельность в области IT и связи.