ВВП России в октябре увеличился до 4,9% в годовом выражении
По данным Минэка, самый значительный вклад в ускорение роста внесла добыча полезных ископаемых и торговля.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) России в январе — сентябре 2021 года вырос до 4,9% в годовом выражении. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике".
"ВВП в октябре продолжил рост... В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января — октября 4,6% г/г", — говорится в документе.
По данным Минэка, самый значительный вклад в ускорение роста внесла добыча полезных ископаемых и торговля. Также улучшилась ситуация в сельском хозяйстве в связи со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий.
Инвестиции в основной капитал РФ по итогам III квартала превысили аналогичные показатели 2019 года на 2,4% и выросли на 7,8% в годовом выражении. Основной вклад в этой сфере внесли обрабатывающие производства, строительство и деятельность в области IT и связи.
Ранее Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы. Согласно документу, расходы казны в 2022 году по сравнению с 2019-м — то есть периодом до пандемии — увеличиваются на 30,1%.
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