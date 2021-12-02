Талибы заявили о прекращении боёв с иранскими пограничниками
По словам представителя радикалов, в результате столкновений никто не пострадал.
Фото © ТАСС / АР
Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан"* и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана остановлены. Об этом сообщил представитель талибов Билал Карими в беседе с телеканалом Tolo News.
По его словам, в результате конфликта никто не пострадал.
Напомним, ранее афганское агентство Aamaj News сообщило, что талибы вступили в столкновения с пограничниками Ирана и захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад". По данным иранского агентства Tasnim, причиной конфликта стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.
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* Организация, запрещённая ООН.
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