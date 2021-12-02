Талибы заявили о прекращении боёв с иранскими пограничниками

Столкновения между боевиками радикального движения "Талибан"* и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана остановлены. Об этом сообщил представитель талибов Билал Карими в беседе с телеканалом Tolo News.

По его словам, в результате конфликта никто не пострадал.

Напомним, ранее афганское агентство Aamaj News сообщило, что талибы вступили в столкновения с пограничниками Ирана и захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад". По данным иранского агентства Tasnim, причиной конфликта стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.